Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme am Bahnhof Soest

Soest (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 12.03.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einer Festnahme am Soester Bahnhof nach einem Ladendiebstahl. Im Bereich der Brüderstraße machte ein Zeuge auf sich aufmerksam und schilderte gegenüber Polizeibeamten, dass er eine Person beobachtet habe, welche mit einer großen Tasche vor dem anfahrenden Streifenwagen in Richtung des Bahnhofsgebäudes flüchtet. Die Beamten konnten einen 27-jährigen Marokkaner, wohnhaft in der ZUE Soest, antreffen. Der Tatverdächtige führte eine Tasche, gefüllt mit Diebesgut im Wert von über 200,00 Euro mit sich. Die Tatbeute konnte einem Modegeschäft am Bahnhof Soest zugeordnet werden. Der Bewohner aus der ZUE wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell