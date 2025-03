POL-SO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem 25-jährigen

Lippstadt (ots) - In den heutigen frühen Morgenstunden wurde die Polizei zu einem Brand in einer Druckerei in der Straße "Roßfeld" in Lippstadt gerufen. Gegen 04:40 Uhr machten sich die Einsatzkräfte von der Polizeiwache in Lippstadt auf zu dem benachbarten Unternehmen. Aufgrund der Nähe zur Wache waren die Polizisten noch vor der Feuerwehr an der Brandstelle und konnten diese mittels Feuerlöscher löschen. Nur dadurch wurde Schlimmeres verhindert. Angrenzend zu dem ...

mehr