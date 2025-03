Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Echtrop - Brand eines Schweinestalls

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 10:50 Uhr zu einem Brand eines Schweinestalls in die Straße Berkenhof gerufen. Das Feuer hatte sich bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bereits ausgebreitet, der Stall stand wenig später in Vollbrand. Mitarbeiter des Betriebes hatten zuvor versucht, den entstehenden Brand eigenständig zu löschen und dabei durch eingeatmeten Rauch leichte Verletzungen erlitten. In dem Stall befanden sich bei Ausbruch des Brandes über 800 Schweine. Etwa 270 Schweine konnten noch aus dem brennenden Stall gerettet werden. Einige mussten durch das Veterinäramt erlöst werden. Die Feuerwehr bekämpfte den Großbrand mehrere Stunden lang. Aufgrund der Rauchausdehnung wurde die Bevölkerung via NINA-WarnApp informiert. Die Landstraße 856 sowie die Straße Auf der Alm mussten für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Soest nahmen noch am gestrigen Tag den Brandort in Augenschein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an.

