Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Keller eingedrungen

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen dem 18. Februar, 15.00 Uhr und gestern, 09.45 Uhr drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Georgenstraße ein. In der weiteren Folge wurden unter anderem Werkzeuge und Küchengeräte entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von circa 3.400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0045830/2025) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell