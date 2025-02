Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Aus zwei in der Friedrich-Engels-Straße geparkten Pkw (Audi, Opel) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen Kraftstoff im Wert eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Zuvor waren die Tankdeckel gewaltsam geöffnet worden, wodurch Sachschaden an den Fahrzeugen entstand. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 19. Februar, 16.00 Uhr und gestern, 07.15 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0045845/2025) entgegen. (jd)

