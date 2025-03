Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rehwild ausgewichen - zwei Verletzte

Soest (ots)

Am 12.03.2025 kam es gegen 21:30 Uhr auf der Bruchstraße kurz vor dem Ortseingang Enkesen in Soest zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben des 18-jährigen Fahrzeugführers kam es kurz vor dem Ortseingang zu einer Begegnung mit einem Rehwild. Durch ein Lenkmanöver verlor der 18-jährige Soester die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. An dem verunfallten VW entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden.

