Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Soest (ots)

Am vergangenen Freitag, 14.03.2025, kam es in Soest, im Kreuzungsbereich der Niederbergheimer Straße/ Riga-Ring zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person. Um 07:31 beabsichtigte eine 42-jährige Verkehrsteilnehmerin, ebenso wie die vor ihr fahrende 51-jährige PKW-Führerin vom Riga-Ring in die Niederbergheimer Straße abzubiegen. Eine Fußgängerin kreuzte zu diesem Zeitpunkt berechtigt die Fahrbahn. Die 42-jährige Soesterin übersah, dass die vor ihr fahrende Verkehrsteilnehmerin deshalb abbremste und fuhr auf. Die 51-jährige Werlerin wurde hierbei leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Sowohl die Fußgängerin als auch die Verursacherin des Verkehrsunfalls blieben unverletzt.(no)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell