Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei durchsucht im Rauschgiftbereich

Augsburg (ots)

-------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -----------

Rain - Am Mittwoch (20.11.2024) durchsuchte die Polizei neun Objekte im Bereich Rain. Die Beamten stellten eine größere Menge an Rauschgift sicher.

Im März 2023 fanden Kinder auf einem Spielplatz in Rain einen schwarzen Koffer. Die Eltern der Kinder meldeten dies der Polizei. In dem Koffer befand sich Rauschgift.

Die Kriminalpolizei Dillingen führte daraufhin umfangreiche Ermittlungen durch. Am Mittwoch (20.11.2024) durchsuchten die Beamten neun Objekte im Bereich Rain aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit Rauschgift.

Die Polizeibeamten stellten bei den Durchsuchungen eine größere Menge an Haschisch, Marihuana, Amphetamin, Kokain und XTC-Tabletten sowie Bargeld und Wertgegenstände sicher.

Die Polizei nahm zwei 19-jährige Männer und einen 23-jährigen Mann fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die Männer einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle u.a. wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und setzte diesen in Vollzug. Die Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

