POL Schwaben Nord: Unfall auf der B17

Augsburg (ots) - Ecknach - Am vergangenen Freitag (22.11.2024) kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Ludwig-Erhard-Straße. Gegen 22.15 Uhr meldeten Passanten den Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Holzstapel auf dem Gelände in Brand, wodurch die Fassade sowie das Dach des Gebäudes beschädigt wurden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge ...

