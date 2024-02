Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung in Kehl

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei kontrollierten gestern Nachmittag am Kehler Bahnhof einen türkischen Staatsangehörigen. Dieser war zuvor mit einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug aus Frankreich nach Deutschland eingereist. Der 24-Jährige wies sich in der Kontrolle mit einer bulgarischen Identitätskarte aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme des Dokuments fielen den Beamten Fälschungsmerkmale auf. In der Vernehmung gab der Mann an, dass er das Dokument für 400 Euro in Paris gekauft habe. Da der Mann ein Asylgesuch für Deutschland äußerte, wurde er nach Abschluss der Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

