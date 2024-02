Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Jahresbilanz 2023 der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Düsseldorf zieht Bilanz für das Jahr 2023. So führten die Beschäftigten 986 Arbeitgeberprüfungen durch (2022: 1.486) und leiteten 1.668 Strafverfahren (2022: 2.455) und 1.004 Ordnungswidrigkeitsverfahren (2021: 1.486) ein. Bei ihren Ermittlungen deckten die Zöllnerinnen und Zöllner Schäden in einer Gesamthöhe von 5,09 Millionen Euro (2022: 9,83 Millionen Euro) auf. Die in diesem Zusammenhang erwirkten Freiheitsstrafen belaufen sich auf 9 Jahre und 3 Monate.

Die FKS des Hauptzollamts Düsseldorf ist für die Städte Düsseldorf, Wuppertal, Remscheid und Solingen sowie den gesamten Kreis Mettmann zuständig.

