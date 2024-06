Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.B.) - Motorradfahrerin schwer verletzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 25.06.2024 gegen 20:00 Uhr wurde eine 35-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der L 517 in Weisenheim am Berg schwer verletzt. Sie befuhr mit ihrer Kawasaki Ninja die L517 aus Leistadt kommend in Fahrtrichtung Weisenheim am Sand, als sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Die 35-Jährige zog sich im Gesichtsbereich und an beiden Armen schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell