POL-LM: Mülltonnenbrand in Schule+++ Unfallflucht +++ Verkehrsunfall mit verletzter Person +++ Böschungsbrand +++ Kontrollmaßnahmen Innenstadt Limburg +++ Geschwindigkeitsmessung

1. Mülltonne in Schule gebrannt,

Limburg-Lindenholzhausen, Am Wingert,

Dienstag, 29.04.2025, 13:26 Uhr

(rk) Am Dienstagmittag brannte eine Mülltonne in einer Schule in der Straße "Am Wingert" in Limburg-Lindenholzhausen.

Eine Reinigungskraft entdeckte gegen 13:25 Uhr eine brennende Mülltonne in einem Zwischengang im Erdgeschoss und versuchte sofort, diese zu löschen. Zeitgleich löste der Feuermelder der Schule aus, so dass sich die in dem Gebäude befindlichen Schüler und Lehrer geordnet nach draußen begaben. Eine Lehrerin der Schule zog die brennende Mülltonne aus dem Gang auf den Schulhof, wo die Mülltonne fast vollständig abbrannte und letztlich von der hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehr Lindenholzhausen gelöscht werden konnte. Durch die Löschversuche zog sich eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde vorsorglich in das Krankenhaus nach Limburg verbracht. Dort konnte sie jedoch nach kurzer Untersuchung wieder entlassen werden. Hinweise erbittet sich die Polizeistation Limburg unter der 06431-9140-0.

2. Unfallflucht nach Unfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin,

Limburg, Schiede,

Dienstag, 29.04.2025, 07:35 Uhr

(rk) Am Dienstagmorgen kam es auf der "Schiede" in Limburg zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde und sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Gegen 07:35 Uhr befuhr die 19-jährige Motorradfahrerin mit ihrem Honda Leichtkraftrad den linken von zwei Fahrspuren auf der Schiedebrücke stadteinwärts. Auf dem rechten Fahrstreifen befand sich ein Fahrzeuggespann aus 3,5 Tonner und Anhänger, dass aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens, auf den linken Fahrstreifen wechselte, um die davor fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Dabei übersah die für das Gespann verantwortliche Person die Motorradfahrerin, die sich auf der linken Fahrspur befand. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Motorradfahrerin bremsen, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, zu Fall kam und gegen eine Straßenlaterne prallte. Durch den Sturz wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt und musste in das Krankenhaus nach Limburg gebracht werden. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Leichtkraftrad sowie an der Straßenlaterne entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1750 EUR. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeuggespann nimmt die Polizeistation in Limburg unter der 06431-9140-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person,

Elz, Offheimer Straße,

Dienstag, 29.04.2025 21:45 Uhr

(rk) Am Dienstagabend ereignete sich in der Offheimer Straße in Elz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 21:45 Uhr befuhr eine 15-jährige E-Scooter Fahrerin die Offheimer Straße in Elz in Richtung Hadamarer Straße. Vor ihr auf der Fahrbahn stand ein Fahrzeug, welches sie umfahren wollte. Sie wechselte die Fahrspur und übersah einen ihr entgegenkommenden VW Golf. Der 31-jährige Fahrer des Golfs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß des E-Scooters mit dem Golf kam. Die 15-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3200 EUR.

4. Böschungsbrand,

Löhnberg-Obershausen, L3044,

Dienstag, 29.04.2025, 14:07 Uhr

(rk) Am Dienstagnachmittag brannte eine Böschung an der L3044 zwischen Löhnberg-Obershausen und Nenderoth.

Um 14:07 Uhr wurde die Polizei in Weilburg informiert, dass eine Böschung in der Nähe eines Bauernhofs zwischen Nenderoth und Obershausen brennen würde. Bei Eintreffen der Streife war das Feuer durch die hinzugerufene Feuerwehr Löhnberg, sowie Nieders- und Obershausen bereits gelöscht worden. Durch die Streife konnten auf einer Strecke von 50m mehrere Brandrückstände festgestellt werden. Vermutlich handelt es sich hierbei um Metallteile einer defekten Bremse eines Fahrzeugs, die das Feuer verursacht haben könnten.

5. Kontrollmaßnahmen in der Innenstadt,

Limburg, Innenstadt,

Montag, 28.04.2025, 12:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(rk) Am Montag wurden im Limburger Innenstadtbereich offensive Kontrollmaßnahmen der Polizei durchgeführt.

Im Rahmen der Konzeption "Sichere Innenstadt" wurden am Montag verstärkt Kontrollmaßnahmen im Bereich des Bahnhofs Limburg, der Domplatte, des Tal Josaphat und der Fußgängerzone durchgeführt. Unterstützt wurde die Polizei Limburg hierbei durch Kräfte des Hessischen Präsidiums Einsatz. Insgesamt wurden bei 26 Kontrollen 61 Personen kontrolliert. Es kam zu keinerlei strafrechtlich relevanten Sachverhalten. Nach einer kleinen Auseinandersetzung am Bahnhofsplatz wurde lediglich ein Platzverweis für zwei Personen ausgesprochen, dem diese umgehend nachkamen.

6. Verkehrsüberwachung - Geschwindigkeitsmessung,

Hadamar, B54 Froschparkplatz in Richtung Limburg, 30.04.2025, 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(rk) Am Mittwochvormittag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der B54 in der Gemarkung Hadamar durch.

Von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr wurde eine stationäre Kontrollstelle eingerichtet, um Geschwindigkeitsüberschreitungen zu ahnden. Im Kontrollzeitraum passierten 954 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Insgesamt stellten die Beamten 40 Verstöße fest. Der unrühmliche Spitzenreiter war ein Pkw, der mit 155km/h anstatt der erlaubten 100 km/h gemessen wurde. Den Verkehrsteilnehmer erwartet ein Fahrverbot.

