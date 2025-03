Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises: Cannabis-Plantage in Ennepetal entdeckt - drei Personen festgenommen

Bild-Infos

Download

Ennepetal (ots)

Ermittlungen der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises führten am 04.03.2025 gegen 12:00 Uhr zu umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen an der Hagener Straße in Ennepetal. Dabei fanden die Einsatzkräfte im Keller eines Mehrfamilienhauses eine Cannabis-Plantage, ausgestattet mit über 700 Pflanzen, einem professionellen Aufzuchtequipment und verteilt auf drei Kellerräume. Die in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommenen albanischen Tatverdächtigen im Alter von 19, 22 und 36 Jahren wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen am 05.03.2025 dem zuständigen Haftrichter in Schwelm vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell