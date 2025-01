POL-SI: Versammlung verlief friedlich -#polsiwi

Siegen (ots) - Am 17. November 2023 ist es in der Koblenzer Straße in Siegen zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Mit der darin befindlichen EC-Karte kam es in der Folge zu mehreren Bargeldabhebungen. Nun fahndet die Polizei mit Bildern nach der Geldabheberin. Die seinerzeit 83-jährige Geschädigte erstattete damals eine Diebstahlsanzeige bei der Polizei in ...

