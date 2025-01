Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Frontalzusammenstoß zweier Lkw - mehrere Verletzte -#polsiwi

Bad Laasphe - Niederlaasphe (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (24. Januar) ist es auf der Bundesstraße B 62 in Niederlaasphe zu einem Frontalzusammenstoß zweier Lastwagen gekommen. Ein 31-jähriger Mann war mit einem Klein-Lkw von Wallau in Richtung Laaspher Innenstadt unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er zu diesem Zeitpunkt in Schlangenlinien gefahren und in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei kollidierte er frontal mit dem Lkw eines ihm entgegenkommenden 36-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden der 31-Jährige schwer und der 36-Jährige leicht verletzt. Der Fahrer des Klein-Lkw musste durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Eine Zeugin wurde nach jetzigem Kenntnisstand ebenfalls durch die Rettungskräfte wegen des Verdachts eines Schocks betreut.

Die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn sind derzeit noch in vollem Gange. Der Klein-Lkw wird durch die Polizei zur weiteren Auswertung / Beweissicherung sichergestellt. Die B 62 ist an der Unfallstelle aktuell noch voll gesperrt.

Warum der 31-Jährige in Schlangenlinien fuhr, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ein internistischer Notfall als mögliche Ursache kann bislang nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell