POL-SI: Verkehrskontrolle führte zur vorläufigen Festnahme - 38-jähriger Lkw-Fahrer per Haftbefehl gesucht -#polsiwi

Siegen (ots) - Am Mittwochnachmittag (22.01.2025) ist es zu einem Schockanruf bei einer über 80-jährigen Frau in Siegen gekommen. Die Seniorin übergab einen größeren Geldbetrag und Wertgegenstände an einen unbekannten "Abholer". In den frühen Nachmittagsstunden erhielt die ältere Dame einen vermeintlichen ...

