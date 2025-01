POL-SI: Seniorin übergibt Geld und Wertgegenstände nach Schockanruf - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Freudenberg (ots) - Ende vergangener Woche haben Unbekannte eine Sporthalle eines Schulzentrums in Freudenberg mit Graffiti beschädigt. In der Zeit zwischen Freitagabend (17.01.2025) und Samstagmorgen (18.01.2025) beschmierten die Täter die Aussenfassade der Halle in der Hermann-Vomhof-Straße mit Schriftzügen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Das ...

