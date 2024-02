Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Woordstraße/Leopoldstraße;

Tatzeit: zwischen 08.02.2024, 20.00 Uhr, und 11.02.2024, 09.40 Uhr;

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Bocholt an drei geparkten Autos die Außenspiegel beschädigt. Zu den Taten kam es in der Woordstraße und in der Leopoldstraße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

