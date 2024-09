Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 09.09.2024: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin leichtverletzt

Peine (ots)

Am 09.09. gegen 08:10 Uhr verlor eine 30-jährige Frau auf der L321 zwischen Wendeburg und Sophiental die Kontrolle über ihren Ford und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baumstumpf im Seitenraum und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Sie wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Straße musste zeitweilig gesperrt werden.

