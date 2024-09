Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.09.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Unfallverursacher flüchtete.

Wolfenbüttel, Fümmelser Straße/K 69, 05.09.2024, 12:30 Uhr.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge befuhren die Fümmelser Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 41 fuhr der unbekannte Unfallverursacher an parkenden PKW vorbei und missachtete den Vorrang des entgegenkommenden PKW VW, sodass es auf der Fahrspur des Geschädigten zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Hierbei wurde der linke Außenspiegel des PKW (VW Multivan) beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Thieder Weg in Fümmelse fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort.

Laut Zeugenaussage soll es sich bei dem Unfallverursacher vermutlich um ein weißes Fahrzeug, ähnlich der Größe eines VW Bulli, handeln. Der Hersteller des verursachenden Fahrzeugs kann aber nicht genannt werden. Weitere Angaben zum verursachenden Fahrzeug können nicht genannt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell