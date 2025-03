Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Täter stehlen Fahrräder und E-Scooter aus Tiefgarage

Wetter (ots)

Zwei Fahrräder und einen E-Scooter haben unbekannte Täter am 05.03.2025, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr, aus einer Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in der Osterfeldstraße gestohlen. Die Fahrzeuge standen abgeschlossen in der Garage und wurden samt der Schlösser gestohlen. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang grundsätzlich nochmal ganz deutlich:

Verfügen ihre Fahrräder, Pedelecs, E-Scooter oder sonstige Geräte über Individualnummern, führen sie eine Liste dazu. Kommt es zu einem Diebstahl, besteht so die Möglichkeit der Ausschreibung im polizeilichen Fahndungssystem.

