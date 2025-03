POL-EN: Herdecke: Geschwindigkeitsüberwachung auf Gederner Straße- 122 km/h bei erlaubten 70 km/h

Sprockhövel (ots) - Unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum vom 31.01.2025 bis 01.03.2025 eine Balkontür aufzuhebeln und so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Schmiedestraße zu gelangen. Der Versuch misslang. Die Täter entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

