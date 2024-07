LPI-SHL: Diebstahl eines Mobiltelefons

Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagmorgen in Büroräume in einer Firma in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld ein. Ersten Erkenntnissen nach wurde weder etwas durchwühlt noch entwendet. Jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0193984/2024. Rückfragen bitte an: ...

