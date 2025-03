POL-EN: Schwelm: Grüne Graffitis an Tür und Tischtennisplatte

Wetter (ots) - Zwei Fahrräder und einen E-Scooter haben unbekannte Täter am 05.03.2025, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr, aus einer Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in der Osterfeldstraße gestohlen. Die Fahrzeuge standen abgeschlossen in der Garage und wurden samt der Schlösser gestohlen. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Im ...

mehr