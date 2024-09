Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 135 zwischen Stotel und Hagen - Zeugenaufruf

Cuxhaven

Loxstedt/Hagen im Bremischen. Am gestrigen Sonntag (22.09.2024) kam es gegen 13:40 Uhr auf der Landesstraße 135 zwischen Stotel und Hagen zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Frau aus Beverstedt wollte mit ihrem PKW eine Fahrzeugkolonne überholen und befand sich bereits im Überholmanöver.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer scherte vor ihr ebenfalls zum Überholen aus, sodass die Frau mit ihrem PKW in den Seitenraum ausweichen musste. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ca. 1.500 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

