POL-CUX: PKW fährt gegen Hauswand, der Fahrer flüchtet

Cuxhaven (ots) - Nachtragsmeldung Bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzte Person ist verstorben Wingst. Am Dienstagabend, 17.09.2024, ereignete sich auf der K21 in Wingst ein schwerer Verkehrsunfall (wir berichteten). Der bei dem Unfall schwerverletzte 87-jährige Fahrradfahrer ist am gestrigen Tag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. ++++++ ...

