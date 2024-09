Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schockanrufe - Täter festgenommen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am Donnerstagvormittag versuchen unbekannte Täter durch einen fingierten Anruf eine Seniorin aus Stotel um ihr Vermögen zu bringen. In der bekannten Betrugsmasche gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus und schilderten, dass die im Haus vorhandenen Vermögenswerte wohl nicht mehr sicher seien und demnach polizeilich gesichert werden müssen. Die 88-jährige wurde skeptisch und informierte die Polizei. Da die Seniorin weiterhin Kontakt zu den Betrügern hatte, suchten Beamte der Polizei Schiffdorf die Frau in ihrem Haus auf. Während dieser Befragung riefen die Täter erneut an. Die Seniorin folgte den Instruktionen der Polizei und ließ sich auf den Betrug ein. Einer der Täter erschien schon nach kurzer Zeit, um die vor der Haustür in einer Tasche präparierten Wertsachen abzuholen. Anschließend klickten die Handschellen, der 41-jährige Täter aus Bremen wurde festgenommen und der Polizeidienststelle zugeführt. Nach Vernehmung, Sicherstellung von Beweismitteln und den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.

Zur gleichen Zeit erfolgten diverse Anrufe falscher Polizeibeamter im Bereich Cuxhaven. Hier war die Masche nicht die "unsichere Aufbewahrung von Wertgegenständen, die von der Polizei gesichert werden müssen", sondern die bekannte Legende, dass ein Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und ihn nur eine Kaution vor dem Gefängnis bewahren könne. Auch in Cuxhaven sind die potentiellen Opfer nicht auf die Betrüger hereingefallen und haben die Gespräche sofort beendet.

