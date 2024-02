POL-FR: Sasbach a.K.: Dachstuhlbrand in Wasserversorgungsanlage

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 15.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr, begab sich ein Unbekannter in Höllstein in die Wiesentalhalle und entwendete aus einer Jacke, welche in einer Umkleidekabine hing, ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Bankkarten sowie Identitätsdokumente. In dem Zeitraum zwischen ...

mehr