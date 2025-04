Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (131/2025) Unbekannte stehlen Kabelringe und Kupferkabeltrommeln von Grundstück in Reiffenhausen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Reiffenhausen, Bachstraße | Montag, 14. April 2025, zwischen 00.00 und 07.00 Uhr

GEMEINDE FRIEDLAND (ab) - Von einem Privatgrundstück im Friedländer Ortsteil Reiffenhausen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht auf Montag (14.04.25) zwischen Mitternacht und 07.00 Uhr eine bislang unbekannte Anzahl von Kabelringen und Kupferkabeltrommeln gestohlen. Der Tatort befindet sich in der Bachstraße. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Diebe im Schutz der Dunkelheit Zugang in das Innere eines Baucontainers auf dem Grundstück und ließen aus dem Inneren sowie unter einem angrenzenden Carport mehrere Kabelringe und Kupferkabeltrommeln mitgehen. Das Tatgeschehen lässt vermuten, dass die Unbekannten das Grundstück im Vorfeld ausbaldowert haben und so in der Nacht gezielt ihre Beute fanden.

Der Abtransport der Kabel dürfte mit einigem logistischen Aufwand verbunden gewesen sein. Es ist anzunehmen, dass die Täter hierfür ein Fahrzeug benutzten, welches in der Nähe bereit stand. Der Gesamtwert wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise über verdächtige Beobachtungen oder Fahrzeuge in der Tatnacht oder Tage vorher, bitte an die Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/937900.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell