POL-LM: +++ gefährliche Körperverletzung +++ Notarztkoffer entwendet +++ Einbruch in Pfarrbüro +++ Einbruch in Lagerhalle +++ Trunkenheitsfahrt +++ Fußgänger angefahren +++ Unfall in Elz

Limburg (ots)

1. gefährliche Körperverletzung

Limburg, Bahnhofsplatz,

Freitag, 02.05.2025, 18:45 Uhr

Zwei Täter hielten den Geschädigten fest und schlugen auf ihn ein.

Am Freitag, dem 02.05.2025, um 18:45 Uhr, ging der 19-jährige Geschädigte vom Brunnen auf dem Bahnhofsplatz in Limburg in Richtung Busbahnhof. Auf dem Weg wurde er von zwei Tätern angesprochen. Nachdem der Geschädigte nicht auf die Ansprache reagierte, wurde er festgehalten und von beiden Personen mehrmals mit der flachen Hand geschlagen. Einer der Täter, ein 15-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, der weiße Kleidung trug, konnte auf Grund der Angaben des Geschädigten ermittelt werden. Der zweite, derzeit unbekannte Täter war ca. 20 Jahre alt, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze Haare, einen Bart und trug schwarze Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

2. Notarztkoffer entwendet

Villmar-Weyer, Wiesenstraße, Gästeparkplatz,

Mittwoch, 30.04.2025, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 01.05.2025, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten aus dem Kofferraum eines geparkten Pkw einen Notarztkoffer.

Der Geschädigte stellte seinen schwarzen Pkw, VW Golf Plus, am Mittwoch, dem 30.04.2025, um 19:00 Uhr, auf einem Gästeparkplatz in der Wiesenstraße in Villmar-Weyer ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Pkw kam, stellte er das Fehlen seines Notarztkoffers fest. Der Koffer hat einen Wert von ca. 4.000 EUR.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Pfarrbüro

Limburg-Offheim, Obergasse,

Mittwoch, 30.04.2025, 17:30 Uhr bis Freitag, 02.05.2025, 15:35 Uhr

Unbekannte Täter drangen in das Pfarrbüro ein und entwendeten Bargeld.

In der Zeit von Mittwoch, dem 30.04.2025, 17:30 Uhr, bis Freitag, dem 02.05.2025, 15:35 Uhr, gingen unbekannte Täter das Pfarrbüro in Limburg-Offheim an. Zunächst versuchten die Täter, eine Tür aufzuhebeln und ein Fenster einzuschlagen. Nachdem beides misslang, hebelten sie ein Fenster auf und drangen so in das Pfarrbüro ein. Im Pfarrbüro brachen sie eine weitere Zimmertür auf und entwendeten Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

4. Einbruch in Lagerhalle

Limburg-Staffel, Am Bahnhof,

Mittwoch, 30.04.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 02.05.2025, 17:00 Uhr

Im Tatzeitraum entwendeten unbekannte Täter Baumaschinen aus einer Lagerhalle.

Unbekannte Täter hebelten die Eingangstür eines als Lagerraum dienenden Gebäudes in der Zeit von Mittwoch, dem 30.04.2025, 19:00 Uhr, bis Freitag, dem 02.05.2025, 17:00 Uhr, auf. Anschließend drangen sie in die Lagerhalle ein und entwendeten einen Bohrhammer, eine Schlitzfräse sowie ein Klettergeschirr.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0.

5. Trunkenheitsfahrt

Gemarkung Limburg-Ahlbach, B 49, Fahrtrichtung Limburg,

Samstag, 03.05.2025, 04:17 Uhr

Am Samstag, dem 03.05.2025, um 04:17, Uhr befuhr eine Streife der Polizeistation in Limburg die B 49 aus Richtung Beselich kommend in Richtung Limburg. An der Auffahrt Limburg-Ahlbach fuhr ein Pkw vor den Beamten auf die B 49 auf. Da der Pkw ungewöhnlich langsam und in starken Schlangenlinien fuhr, wurde er von den Beamten angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 32-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Limburg-Weilburg deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Bei der Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

6. Fußgänger angefahren

Limburg, Graupfortstraße,

Freitag, 02.05.2025, 13:38 Uhr

Zur Unfallzeit wurde ein Fußgänger angefahren und dadurch verletzt.

Eine 43-jährige Frau aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr am Freitag, dem 02.05.2025, gegen 13:38 Uhr, mit ihrem Pkw die Graupfortstraße in Limburg aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Neumarkt. In Höhe des Neumarktes hielt die Frau an und ließ eine Person in ihren Pkw einsteigen. Anschließend fuhr sie langsam rückwärts. Dabei übersah sie einen 79 Jahre alten Mann, der die Straße überquerte, und kollidierte mit diesem. Der Mann wurde auf Grund seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

7. Unfall in Elz

Elz, Limburger Straße Ecke Mühlstraße,

Freitag, 02.05.2025, 20:56 Uhr

Am Freitagabend kam es in Elz zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad.

Am Freitag, dem 02.05.2025, gegen 20:56 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg die Mühlstraße in Elz aus Richtung Reithalle kommend in Richtung Limburger Straße. An der Kreuzung Limburger Straße / Mühlstraße übersah der Pkw-Fahrer den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 18-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Leichtkraftrades sowie Fahrer und Beifahrer des Pkw leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR.

