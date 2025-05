PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Festnahme nach Verfolgungsfahrt+++Diebstähle auf Friedhof+++Diebstahl von Autorädern+++PKW Dieben geht der Sprit aus+++Motorroller entwendet+++Verkehrsunfälle+++Unwetter im Landkreis+++

Limburg (ots)

1. Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Limburg-Offheim, Limburger Straße

Samstag, 03.05.2025, 14:20 Uhr

(akr) Am Samstagnachmittag kam es in Limburg-Offheim zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme zweier flüchtiger Fahrzeuginsassen.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete gegen 14:20 Uhr ein rotes Peugeot Cabriolet in der Limburger Straße mit entstempeltem Kennzeichen. Eine Überprüfung ergab, dass die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Kurz vor Eintreffen der Polizei setzte sich das Fahrzeug wieder in Bewegung. Der Fahrer ignorierte die Anhaltesignale, beschleunigte stark und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Flucht führte über Nebenstraßen von Limburg-Offheim nach Elz, wobei innerorts stark überhöhte Geschwindigkeiten erreicht wurden. Schließlich stellte der Fahrer das Fahrzeug in einem Feld zwischen Elz und Limburg-Offheim ab. Beide Insassen flüchteten zu Fuß in ein Dornengestrüpp, konnten jedoch von den Einsatzkräften festgenommen werden. Auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass der 38-jährige Fahrer aus dem Landkreis Limburg/Weilburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er muss sich nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen eines illegalen Straßenrennens verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der Fahrer sowie dessen Beifahrer von hiesiger Dienststelle aus entlassen.

2. Grabschmuck gestohlen

Waldbrunn-Hintermeilingen, Lindenstraße

Freitag, 03.05.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 04.05.2025, 08:50 Uhr

(akr) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Friedhof in Waldbrunn-Hintermeilingen zu Diebstählen und Sachbeschädigungen an mehreren Grabstätten.

Unbekannte Täter verschafften sich über einen rückwärtigen Zaun Zugang zum Friedhofsgelände und entfernten mit Werkzeugen mehrere christliche Statuen und Kreuze aus Bronze oder Messing, die fest an Grabsteinen und Grabplatten montiert waren. Durch die gewaltsame Demontage wurden mehrere Grabstätten beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000EUR geschätzt. Die Höhe des Stehlgutes beträgt ca. 15.000EUR.

Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

3. Diebstahl aus Garage

Hünfelden-Dauborn, Neckarstraße

Mittwoch, 26.02.2025 bis Samstag, 03.05.2025

(akr)Unbekannte stehlen Sommerräder und Bauteile einer Solaranlage aus unverschlossener Garage.

Im Zeitraum vom 26.02.2025 bis 03.05.2025 entwendeten Unbekannte zwei Komplettsätze Sommerräder sowie Bauteile einer Solaranlage aus einer unverschlossenen Garage. Nach dem Diebstahl entfernten sich der oder die Täter unerkannt. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf ca. 3.500EUR geschätzt.

Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

4. Pkw-Dieben geht der Sprit aus

Elz, Vor den Eichen

Freitag, 02.05.2025, 20:00 Uhr bis Samstag, 03.05.2025, 13:00 Uhr

(akr) Autodiebe haben von Freitag auf Samstag einen schwarzen Fiat Cinquecento von einem umzäunten Firmengelände in Elz gestohlen.

Das Bastlerfahrzeug stand dort unverschlossen, der Schlüssel befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Weit kamen die Täter jedoch nicht: Aufgrund eines leeren Benzintanks blieb das Fahrzeug nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt liegen. Anschließend wurde es zurückgelassen und die Diebe entfernten sich unerkannt.

Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

5. Motorroller entwendet

Dornburg-Langendernbach, Bahnhofstraße

Freitag, 02.05.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 03.05.2025, 11:00 Uhr

(akr) In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Dornburg-Langendernbach ein Kleinkraftrad der Marke Yamaha entwendet.

Der Eigentümer hatte seinen schwarz lackierten Roller des Modells Aerox MBK ordnungsgemäß mit dem Lenkradschloss gesichert im Hof vor dem Wohnhaus abgestellt. Auffällig an dem Fahrzeug sind pinkfarbene Gasgriffe sowie das Fehlen der Rückspiegel. Zum Tatzeitpunkt war kein Kennzeichen angebracht.

Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

7. Verkehrsunfall mit Personenschaden, Fahren ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss

L3063, zwischen Villmar und Aumenau

Samstag, 03.05.2025, 19:41 Uhr

(AKu) Am Samstag, den 03.05.2025, kam es gegen 19:41 Uhr auf der L3063 zwischen Villmar und Aumenau zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer verlor in einer Kurve, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Verunreinigungen auf der Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit dem Pkw eines 35-Jährigen zusammen. Der Pkw des 35-Jährigen überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Stillstand. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt und durch die Polizeistation Weilburg bearbeitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 24.000EUR.

8. Verkehrsunfall mit Personenschaden

L3020, zwischen Wirbelau und B456

Samstag, 03.05.2025, 10:23 Uhr

(AKu) Am Samstag, den 03.05.2025, kam es gegen 10:23 Uhr im "Runkler Wald", auf der L3020 zwischen den Abfahrten Gaudernbach und Hasselbach, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer gab an, etwas ins Auge bekommen zu haben. Infolgedessen geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw eines 79-Jährigen zusammen. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000EUR.

9. Verkehrsunfall mit Personenschaden

L3063, zwischen Villmar und Aumenau

Samstag, 03.05.2025, 10:26 Uhr

(AKu) Am Samstag, den 03.05.2025, kam es gegen 10:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L3063 zwischen Villmar und Aumenau.

Ein 67-jähriger Rollerfahrer aus der Region wollte einen vor ihm fahrenden Traktor überholen und schätzte dabei den Abstand eines entgegenkommenden Pkw falsch ein. Beim Versuch, wieder hinter dem Traktor einzuscheren, verbremste er sich und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und im Krankenhaus Limburg behandelt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000EUR.

10. Unwetterbedingte Verkehrsbehinderungen

Landkreis Limburg/Weilburg

Seit Samstag, 03.05.2025, 17:30 Uhr

(akr) Aufgrund eines Unwetters kam es am Samstagabend im gesamten Limburger sowie Weilburger Umland zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste führten zu zahlreichen Einsätzen von Polizei, Freiwilliger Feuerwehr und Straßenmeisterei. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. Die Sperrungen dauern in einzelnen Bereichen noch an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitungen zu beachten und vorsichtig zu fahren.

