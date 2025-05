POL-LM: Körperverletzung+++ Randalierer beschädigt Fensterscheiben+++ Fußgänger an Überweg übersehen+++ Gasleitung angebohrt

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Körperverletzung,

Weilburg, König-Konrad-Platz, Montag, 05.05.2025, 19:55 Uhr

(cw)Am Montagabend kam es gegen 19:55 Uhr auf dem König-Konrad-Platz in Weilburg nach einem verbalen Disput auch zu einem körperlichen Schlagabtausch. Die angegriffene 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der Angreifer entfernte sich nach dem Übergriff in Richtung Innenstadt und wird als etwa 20 Jahre alt, eher klein und schlank beschrieben. Er habe kurzes blondes Haar und war schwarz gekleidet.

Zu den Hintergründen der Tat ermittelt nun die Polizei in Weilburg und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 entgegen.

2. Randalierer beschädigt Fensterscheiben,

Weilburg, Schwanengasse, Dienstag, 06.05.2025, 00:55 Uhr

(cw)Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, war ein Geschäft in der Schwanengasse in Weilburg das Ziel eines Randalierers. Gegen 00:55 Uhr vernahmen Zeugen mehrere Schläge an dem Haus und konnten wenig später einen Mann auf einem E-Scooter beobachten, der in Richtung Mauerstraße flüchtete. Vermutlich diese Person hatte zuvor mit einem Gegenstand mehrere Fensterläden und Fensterscheiben zerstört und einen Schaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Die geflüchtete Person wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er sei mit einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen und habe einen länglichen Gegenstand mit sich geführt.

Hinweise nimmt in diesem Fall die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 entgegen.

3. Fußgänger an Überweg übersehen,

Weilburg, Ahäuser Weg, Montag, 05.05.2025, 15:15 Uhr

(cw)Auf der Ahäuser Straße in Weilburg kam es am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 20-jähriger Autofahrer an einem Fußgängerüberweg einen 25-Jährigen übersehen und mit dem Außenspiegel touchiert hatte. Der Fußgänger wurde verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Die genaue Unfallursache wird nun ermittelt.

4. Gasleitung angebohrt,

Bad Camberg, Würges, Walsdorfer Weg Montag, 05.05.2025, 10:05 Uhr

(cw)Kurz nach 10:00 Uhr am Montagvormittag löste ein Baggerfahrer in Bad Camberg-Würges einen größeren Einsatz von Rettungskräften und der Polizei aus, nachdem er im Walsdorfer Weg eine Gasleitung beschädigt hatte. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Häuser mussten daraufhin ihre Häuser verlassen. Das zuständige Energieunternehmen stellte die Gaszufuhr ab. Zu Personenschäden kam es nicht. Insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, des THW und der Polizei vor Ort im Einsatz.

