Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ladendieb gefasst

Gifhorn (ots)

Am gestrigen Montag, um 15:45 Uhr, informierte der Mitarbeiter einer Parfümerie im Steinweg in Gifhorn die Polizei, dass es soeben zu einem Diebstahl gekommen sei. Ein männlicher Täter sei mit seiner weiblichen Begleitung in unbekannte Richtung geflüchtet. Daraufhin sahen sich Beamte der Polizei Gifhorn die Videoaufnahmen in der Filiale an, während sich andere Beamte umgehend in die Fahndung nach den beiden Personen begaben. Am Bahnhof Gifhorn Stadt trafen sie zunächst auf eine Frau, auf die die Beschreibung zutraf. Diese gab an, nicht zu wissen, wo ihre männliche Begleitung sei, dessen Jacke lag jedoch noch neben ihr. Daraufhin suchten die Beamten das nahe Toilettenhäuschen auf und trafen dort den gesuchten Mann an. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen wurde neben einer kleinen Menge Betäubungsmittel auch ein Springmesser gefunden. Es handelte sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz und wurde, ebenso wie das Betäubungsmittel, sichergestellt. Der 26-Jährige hatte den entwendeten Flakon gegen das Betäubungsmittel getauscht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er bis zum späten Abend in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell