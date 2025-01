Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zufallsfund: Schreckschusswaffe in der Tasche

Gifhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags wurde die Polizei Gifhorn informiert, dass soeben ein Briefkasten in der Limbergstraße durch einen Feuerwerkskörper beschädigt wurde. Zwei Beamte trafen im Rahmen der Nahbereichsfahndung auf eine Gruppe von drei jungen Männern, die auf dem Fußweg entlang der Braunschweiger Straße ging. Beim Ansprechen durch einen Beamten gab einer der Männer umgehend an, dass er eine "Gaspistole" mit sich führe. Die Beamten durchsuchten den 23-Jährigen daraufhin und fanden in seiner Winterjacke die Schreckschusswaffe und augenscheinlich dazugehörige Munition. Da er nicht im Besitz des sogenannten "Kleinen Waffenscheins" war und somit die Berechtigung zum Führen der Waffe nicht vorlag, wurde diese sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

