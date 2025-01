Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn im Zeitraum, Freitag, 03.01.2025, 16:00 Uhr bis Sonntag, 05.01.2025, 12:00 Uhr

Gifhorn (ots)

Fahrten unter Alkohol-/Betäubungsmitteieinfluss:

Am Freitag, 04.1.2025, gegen 18:55 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Wittingen, in der Carl-Peters-Straße in Wittingen einen Pkw, welcher durch einen 46 jährigen geführt wurde. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen welche auf einen Betäubungsmittelkonsum vor Fahrtantritt sprachen. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich einem Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen müssen.

Am Samstag, 04.01.2025, gegen 01:45 Uhr, stoppten Beamte der Gifhorner Polizei einen 47 jährigen, welcher auf einem E-Scooter, den Gifhorner Sonnenweg, befuhr. Auch bei ihm ergaben sich während der Kontrolle auf einen Betäubungsmitteleinfluss, welcher durch den Betroffenen auch eingeräumt wurde. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Sonnabend, gegen 21:05 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung, in der Ortschaft Rühen, Oebisfelder Straße, ein Pkw Passat auf, welcher kontrolliert wurde. Bei der Fahrzeugführerin stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, eine Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Verkehrsunfallgeschehen:

Nach dem einsetzenden, leichten Schneefall, am Freitag, 03.01.2025, ereigneten sich im Landkreisgebiet des LK Gifhorn, zehn Verkehrsunfälle, welche in Zusammenhang mit den Witterungseinflüssen, in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit, stehen. Bei sämtlichen Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt, es entstanden nur geringe Sachschäden.

