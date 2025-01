POL-GF: Tödlicher Verkehrsunfall

Meine (ots) - Bereits am 24.12.2024 kam es auf dem Parkplatz des Edeka in Meine zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10:15 Uhr stellte ein 75-Jähriger seinen braunen Hyundai Tucson ordnungsgemäß in einer Parkbox ab. Diese Parkbox befand sich in der Doppelreihe zwischen dem Edeka und Aldi. Sie war die letzte der Reihe. Als der Mann etwa eine Stunde später wieder zu dem Fahrzeug kam, war dieses beschädigt. Im Lack des ...

