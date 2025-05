PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Gewerbebetrieb +++ Körperverletzung und Beleidigung +++ Trunkenheit im Straßenverkehr +++ Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Limburg (ots)

1. Einbruch in Gewebebetrieb,

Bad Camberg-Würges, Frankfurter Straße,

Donnerstag, 08.05.2025, 17:30 Uhr bis Freitag, 09.05.2025, 08:00 Uhr

(rk) Von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Gewerbebetrieb in Bad Camberg-Würges eingebrochen.

Zwischen 17:30 Uhr und 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in die Büroräume einer Kfz-Prüfstelle in der Frankfurter Straße und entwendeten einen Wandtresor. Insgesamt entstand ein Schaden von 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der 06431-91400 entgegen.

2. Körperverletzung und Beleidigung,

Hadamar, Siegener Straße,

Donnerstag, 08.05.2025, 20:20 Uhr

(rk) Am Donnerstagabend kam es in Hadamar zu einer Auseinandersetzung.

Um 20:20 Uhr gerieten ein 31-Jähriger aus Hadamar und ein 26-Jähriger aus Herborn in der Siegener Straße in einen Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung beleidigte der 26-Jährige den Mann aus Hadamar erst und fing dann an, ihn zu schlagen. Der Geschlagene stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Der Angreifer ließ jedoch immer noch nicht von dem Mann ab und zerriss ihm zusätzlich noch das T-Shirt. Erst als der 31-Jährige sich in ein nahegelegenes Lokal flüchtete, hörten die Angriffe auf. Gegen den Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

3. Betrunken gefahren und gestürzt,

Limburg-Ahlbach,

09.05.2025, 00:45 Uhr

(rk) Am frühen Freitagmorgen stürzte ein betrunkener E-Scooterfahrer.

Um 00:45 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Person gemeldet, nachdem sie mit einem E-Scooter gestürzt sei. Man habe den Verdacht, dass die Person alkoholisiert gefahren sei. Beim Eintreffen der Streife machte der 65-jährige Mann tatsächlich einen stark alkoholisierten Eindruck, so dass bei seiner ärztlichen Versorgung im Krankenhaus auch direkt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den E-Scooterfahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

4. Fahrradfahrerin angefahren und verletzt,

Limburg, Eschhöfer Weg,

Donnerstag, 08.05.2025, 08:30 Uhr

(rk) Am Donnerstagmorgen wurde in Limburg eine Fahrradfahrerin angefahren und verletzt.

Um 08:30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Limburg mit seinem Ford Transit den Eschhöfer Weg in Richtung Eisenbahnstraße. Auf der Eisenbahnstraße fuhr zeitgleich eine 58-Jährige aus Diez mit ihrem "Cube" Pedelec in Richtung Innenstadt. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Autofahrer beim Einfahren auf die Eisenbahnstraße die Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im Gesamtwert von ca. 1.000 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell