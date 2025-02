POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Donnerstag (06.02.2025) entwendete eine 70-Jährige einen Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in der Hochzoller Straße. Gegen 09.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie einen Kosematikartikel einsteckte und den Laden ohne einen zu bezahlen verließ. Anschließend stoppte er die Frau und verständigte die Polizei. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen ...

mehr