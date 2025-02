POL Schwaben Nord: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (06.02.2025) erlangte ein bislang unbekannter Täter durch betrügerisches Vorgehen einen mittleren dreistelligen Betrag in der Fuggerstraße. Der bislang unbekannte Täter sprach eine 20-Jährige an und bat diese um Hilfe. Der Unbekannte gab vor, Bargeld zu benötigen und im Gegenzug den Betrag an die 20-Jährige zu überweisen. Nachdem der bislang Unbekannte vorgab, ...

mehr