Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (06.02.2025) erlangte ein bislang unbekannter Täter durch betrügerisches Vorgehen einen mittleren dreistelligen Betrag in der Fuggerstraße. Der bislang unbekannte Täter sprach eine 20-Jährige an und bat diese um Hilfe. Der Unbekannte gab vor, Bargeld zu benötigen und im Gegenzug den Betrag an die 20-Jährige zu überweisen. Nachdem der bislang Unbekannte vorgab, den Betrag überwiesen zu haben, erhielt er Bargeld von der 20-Jährigen. Ein Zahlungseingang fand tatsächlich aber nicht statt. Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, 28 Jahre, 175 cm, kräftige Statur, osteuropäisches/slawisches Aussehen, trug einen dunkelblauen Parker, sprach englisch. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen: - Gesundes Misstrauen kann schützen. - Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen. - Geben Sie keine persönlichen Daten an fremde Personen weiter. - Informieren Sie umgehen die Polizei, wenn Sie verdächtige Feststellungen machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell