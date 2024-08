Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth-Büchelberg - versuchter Einbruch

Wörth am Rhein (ots)

Am 21.08.24 gegen 12.45h versuchte offenbar ein bislang unbekannter Täter durch die Haustür in ein Wohnhaus in Wörth, OT Büchelberg, in der Straße "In den Waldstücken" zu gelangen. Entsprechende Beschädigungen konnten an der Tür festgestellt werden. Es entstand lediglich Sachschaden. Der Täter konnte nicht in das Haus eindringen. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell