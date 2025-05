PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl aus Garage +++ Sachbeschädigung an Fahrzeug +++ Mitarbeiter der Stadt angespuckt +++ Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Limburg (ots)

1. Diebstahl aus Garage,

Weilburg-Gaudernbach, Zum Auberg,

Mittwoch, 07.05.2025, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 08.05.2025, 05:30 Uhr

(rk) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden aus einer Garage in Weilburg-Gaudernbach hochwertige Werkzeuge gestohlen.

Zwischen 23:00 Uhr und 05:30 Uhr gelangten unbekannte Täter in die Garage eines Wohnhauses in der Straße "Zum Auberg" und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Insgesamt entstand ein Schaden von 2.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der 06471-93860 entgegen.

2. Fahrzeug verkratzt,

Limburg, Westerwaldstraße,

Mittwoch, 07.05.2025, 03:00 Uhr bis 10:30 Uhr

(rk) Am frühen Mittwochmorgen wurde ein Fahrzeug in Limburg mutwillig verkratzt.

Um 03:00 Uhr parkte eine 22-Jährige aus Hadamar ihren blauen Ford Focus auf dem Parkplatz eines Garten Centers in der Westerwaldstraße. Als sie um 10:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war das Fahrzeug über die komplette linke Seite verkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 EUR. Hinweise erbittet sich die Polizei in Limburg unter der 06431-91400

3. Mitarbeiter der Stadt angespuckt,

Limburg, Im Finken,

Mittwoch, 07.05.2025, 10:00 Uhr

(rk) Am Mittwochmorgen wurde in Limburg ein Angestellter der Stadt grundlos angespuckt.

Um 10:00 Uhr war ein 21-jähriger Mann aus Waldbrunn in der Ausübung seiner Tätigkeit als Mitarbeiter des Betriebshofes in der Straße "Im Finken" dabei, Pflasterarbeiten durchzuführen, als er plötzlich und unvermittelt von einer männlichen Person angesprochen wurde, was er denn dort mache. Nachdem er ihm Auskunft gegeben hatte und seine Arbeit fortsetzen wollte, spuckte der Mann ihm unvermittelt in den Nacken und anschließend noch direkt neben ihn auf den Boden. Anschließend entfernte er sich in Richtung eines der Wohnhäuser. Die Person wird als ca. 40- bis 50-jähriger Mann beschrieben, der akzentfrei deutsch sprach. Er sei ca. 160-170 cm groß gewesen und hätte ein blaues Käppi getragen. Wer Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der 06431-91400 zu melden.

4. Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht,

Limburg, Mundipharmastraße,

Freitag, 02.05.2025, 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(rk) Bereits am Freitag, dem 02.05.2025 kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Limburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Um 10:30 Uhr parkte ein 51-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis seinen schwarzen Audi S6 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mundipharmastraße. Als er nach dem Einkauf gegen 12:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug an der Stoßstange Beschädigungen aufwies, die auf einen Verkehrsunfall schließen lassen. Offensichtlich ist jemand beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug gestoßen und hat anschließend widerrechtlich die Unfallstelle verlassen. Hinweise erbittet sich die Polizei in Limburg unter der 06431-91400. Eine Zeugin, die sich bereits bei der Marktleitung gemeldet hatte, wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

