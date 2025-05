POL-LM: Falsche Bankmitarbeiter

Limburg (ots) - 1. Balkonbrand in Frickhofen Tatort: Marktstraße, 65599 Dornburg-Frickhofen Tatzeit: Freitag, 09.05.2025, 16:52 Uhr (SW) Am Freitag, um 16:52 Uhr, kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Frickhofen als gemeldet wurde, dass ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand stehen sollte. Nachdem die Einsatzkräfte erfolgreich den Brand löschen konnten, stellte sich bei den Ermittlungen vor Ort heraus, dass die ...

mehr