Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 42-Jähriger ohne Fahrschein nun in Untersuchungshaft

Halle (Saale) (ots)

Weil er keinen festen Wohnsitz hatte und wiederholt durch Nötigungen, Beleidigungen und Hausfriedensbruchs polizeilich auffällig war, wurde ein 42-Jähriger seit dem 17. Januar dieses Jahres durch das Amtsge-richt Berlin Tiergarten per Untersuchungshaftbefehl gesucht: Am Sonntag, den 9. Februar 2025 konnte der Mann um 18:46 Uhr durch Bundespolizisten am Hauptbahnhof Halle (Saale) festgenommen werden. Zuvor wurde der Rumäne im Intercityexpress von München nach Halle (Saale) bei der Fahrkartenkontrolle ohne erforderliches Ticket an-getroffen. Der Zugbegleiter bat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale) entsprechend um Unterstützung bei der Feststellung der Personalien. Bei der sich anschließenden Überprüfung dieser im Fahn-dungssystem der Polizei kam der Haftbefehl zum Vorschein. Die einge-setzten Kräfte nahmen den Gesuchten fest und zunächst mit zur Dienst-stelle. Anschließend erfolgte am selbigen Abend eine Haftrichtervorführung am hiesigen Amtsgericht, bei der der zuständige Richter den Untersuchungshaftbefehl bestätigte. Entsprechend wurde der Gesuchte an eine Justizvollzugsanstalt übergeben und die ausschreibende Behörde informiert. Zudem fertigten die Bundespolizisten die nächste Strafanzeige wegen der aktuell begangenen Leistungserschleichung.

