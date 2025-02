Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jährige wählt lebensgefährliche Abkürzung: Herannahender Zug leitet Schnellbremsung ein

Bahnstrecke Könnern - Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 6. Februar 2025 informierte die Leitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 08:06 Uhr über eine weibliche Person, welche um 07:50 Uhr am Bahnhof Könnern die Bahngleise überquerte. Der Lokführer eines herannahenden Regionalexpresses erkannte die 33-Jährige in den Gleisen und leitete, bei einer Geschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde, umgehend eine Schnellbremsung ein und kam circa 20 Meter vor der Person zum Stehen. Anschließend stieg die Frau in selbigen Zug und fuhr in Richtung Halle (Saale) Hauptbahnhof. Dort um 08:11 Uhr angekommen, wurde sie von den zuvor verständigten Bundespolizisten wohlbehalten angetroffen. Nach aktuellem Stand blieben Reisende in dem Express durch die Gefahrenbremsung glücklicherweise unverletzt. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock und wurde in Halle (Saale) abgelöst. Zum Zwecke der Identitätsfeststellung erfolgte die Mitnahme der aus Syrien Stammenden auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof. Sie erhält eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

