BPOLI MD: Erfolgreicher gemeinsamer Fahndungseinsatz

Halle (Saale), Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 5. Februar 2025 fand, koordiniert mit der Bundespolizeiinspektion Leipzig, der gemeinsame Einsatz der Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit der Polizeiinspektion Halle (Saale), der Bundeszollverwaltung und dem Ordnungsamt der Stadt Halle (Saale) im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in den jeweiligen eigenen Zuständigkeiten, statt. Im Rahmen einer gemeinsamen Fahndungsoffensive erfolgten Schwerpunktkontrollen mit der Zielstellung der Bekämpfung der Gewalt- und Eigentumskriminalität, der Befragung von Personen sowie Nachfrage beim Zugpersonal. Der Fahndungsraum konzentrierte sich auf die Schwerpunktbahnhöfe Magdeburg und Halle (Saale), das jeweilige Bahnhofsumfeld, die Bahnstrecke Magdeburg - Halle (Saale) und im weiteren Verlauf Halle (Saale) Hauptbahnhof - Haltepunkt Leipzig Messe. Zudem wurden die Strecken von Halle (Saale) in Richtung Dessau, Lutherstadt Wittenberg sowie Bad Kösen durch die Einsatzkräfte bestreift. Hierbei erfolgten eine Vielzahl von Identitätsfeststellungen. Dabei wurden mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Betrugs, Leistungserschleichung sowie Verstößen gegen das Aufenthalts-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz, eingeleitet. Des Weiteren wurden insgesamt 27 Fahndungstreffer bei Personen und Sachen erzielt. Der erfolgreiche Einsatz sowie die starke polizeiliche Präsenz der Bundespolizei und ihrer Kooperationspartner trugen maßgeblich zu einer Steigerung des Sicherheitsgefühls der Reisenden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bahn bei.

