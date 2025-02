Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 27-Jährige greift Bundespolizist und Sicherheitsdienst an

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Samstag (01.02.2025) attackierte eine 27-Jährige am Hauptbahnhof Stuttgart (tief) zunächst den Sicherheitsdienst und anschließend einen Bundespolizisten.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 17:30 Uhr. Hier soll die 27-jährige Tatverdächtige am Bahnsteig Reisende zunächst angeschrien und beschimpft und im weiteren Verlauf einen der Reisenden Richtung Gleise geschubst haben. Ein Sicherheitsdienst, welcher sich zufällig ebenfalls am Hauptbahnhof (tief) aufhielt, soll versucht haben, die Tatverdächtige auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Daraufhin versuchte die 27-Jährige offenbar zu fliehen. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen nahm das Sicherheitspersonal die Tatverdächtige vorläufig fest und fixierte diese am Boden. Während dieser Maßnahme schlug die äußerst aggressive Frau nach dem 50 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen, bespuckte und beleidigte ihn. Die alarmierten Beamten der Bundespolizei brachten die Frau auf die Dienststelle. Während sie kurzzeitig aufgrund ihres aufgebrachten Verhaltens in eine Zelle eingeschlossen wurde, schlug sie mehrfach gegen die Tür und verunreinigte den Zellenboden. Als die Beamten diesen Vorgang unterbinden wollten, schlug die Tatverdächtige einen Polizisten in sein Gesicht. Ein angeforderter Rettungswagen brachte die Beschuldigte ein Krankenhaus. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen unter anderen wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

