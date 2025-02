Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von circa 20.000 Euro

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 3. Februar 2025 informierte ein Bauleiter der Deutschen Bahn Bahnbau-Gruppe die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Diebstahl diverser Werkzeuge und Maschinen von einer Baustelle auf Bahngelände in Halle (Saale) im Birkhahnweg. Bundespolizisten begaben sich umgehend zum Ereignisort. Die bisher unbekannten Täter hatten zwei mobile Container aufgebrochen und das Diebesgut entwendet. Die Einsatzkräfte fertigten Fotos vom Tatort und dem Nahbereich. Die Schadenssumme muss nach derzeitigen Erkenntnissen auf rund 20.000 Euro beziffert werden. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in der Zeit vom 31. Januar 2025 bis zum Morgen des 3. Februar 2025, besonders in den Nachtstunden am Wochenende, verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich der Baustelle im Birkhahnweg wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche? Wem wurden in der letzten Woche Baumaschinen und / oder Werkzeuge angeboten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

