BPOLI MD: Bundespolizisten vollstrecken Haftbefehl: Ehefrau zahlt 800 Euro

Magdeburg (ots) - Am Samstag, den 8. Februar 2025 findet um 13:00 Uhr die Fußballbegegnung der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Nürnberg in der AVNET-Arena in Magdeburg statt. Zur Unterstützung ihrer beiden Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und ...

mehr